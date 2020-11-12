Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложили отменить штрафы для водителей за движение по выделенным полосам для общественного транспорта в ночное время или в случае необходимости объехать препятствие. Соответствующий законопроект уже направлен на отзыв в правительство РФ.
«В ночное время ввиду отсутствия движения общественного транспорта выделенная полоса остается практически пустой, в то время как соседние полосы могут быть заполнены», — говорится в пояснительной записке к документу, который опубликовал в своем telegram-канале замруководителя фракции Ярослав Нилов. Кроме того, по его мнению, в отдельных ситуациях водитель вынужден выехать на выделенную полосу, чтобы объехать препятствие.
В связи с этим парламентарии предлагают дополнить КоАП России примечанием, которое освободить автовладельцев от штрафов за выезд на полосу с 23 до 6 часов, в случае проведения на дороге ремонтных или уборочных работ или при необходимости объезда препятствия. Сейчас штраф за такое нарушение составляет 1,5 тысячи рублей, а в Москве и Петербурге — 3 тысячи.
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