12 ноября 2020

В Госдуме хотят разрешить водителям ездить по выделенным полосам. Но не всегда

© Служба новостей «URA.RU»
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Выделенная полоса для автобусов. Тюмень, пассажирский, скорость, выделенная полоса, общественный транспорт
Водителям могут разрешить выезжать на выделенные полосы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложили отменить штрафы для водителей за движение по выделенным полосам для общественного транспорта в ночное время или в случае необходимости объехать препятствие. Соответствующий законопроект уже направлен на отзыв в правительство РФ.

«В ночное время ввиду отсутствия движения общественного транспорта выделенная полоса остается практически пустой, в то время как соседние полосы могут быть заполнены», — говорится в пояснительной записке к документу, который опубликовал в своем telegram-канале замруководителя фракции Ярослав Нилов. Кроме того, по его мнению, в отдельных ситуациях водитель вынужден выехать на выделенную полосу, чтобы объехать препятствие.

В связи с этим парламентарии предлагают дополнить КоАП России примечанием, которое освободить автовладельцев от штрафов за выезд на полосу с 23 до 6 часов, в случае проведения на дороге ремонтных или уборочных работ или при необходимости объезда препятствия. Сейчас штраф за такое нарушение составляет 1,5 тысячи рублей, а в Москве и Петербурге — 3 тысячи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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