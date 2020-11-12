Регионы заподозрили в проведении платных исследований онкобольных

ФОМС обрати внимание на отсутствие данных о бесплатных онкологических исследованиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 13 регионах России не проводились молекулярно-генетические исследования для диагностики онкологических заболеваний за счет средств фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Возможно, пациенты делали их за свой счет, хотя имели право проходить их бесплатно. Такое предположение сделала начальник управления модернизации системы ОМС Ольга Царева.

«Хотя молекулярно-генетические исследования не проводились, таргетная терапия назначалась. У меня вопрос к врачам-онкологам, организаторам, можно ли так делать вообще. Очевидно, что нельзя. Либо там использовались какие-то анализы, полученные врачами из других источников. Возможно, люди их сделали платно, что странно при возможностях делать их бесплатно, за счет средств ОМС», — приводит «Медвестник» слова Царевой, которая также добавила, что такие данные «выглядят несколько сомнительно». Ведомство будет выяснять у территориальных фондов причины.

Среди регионов, по которым у ФОМСа нет данных о проведении исследований, — Ингушетия, Тыва, Чечня, Курганская, Кемеровская, Смоленская и Магаданская области. Среди аутсайдеров по количеству объемов таких исследований — Тверская (1,1%), Тульская (1,4%), Омская (3,5%), Московская (4%) и Новосибирская области (4,7%). Достигли или превысили лимит — Свердловская и Тюменская области (272,6% и 100%), а также Чувашия (129,2%).