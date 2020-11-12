В России предложили создать курилки для кальянов и вейпов в многоквартирных домах. Проект постановления, разработанный Минстроем и Минздравом РФ, опубликован на портале правовой информации.
Комнаты для курения для кальянов и вейпов могут быть оборудованы в помещениях общего пользования после одобрения собственников жилья. В документе прописаны требования к курилкам. В частности, они должны быть оснащены пепельницами, огнетушителем, вытяжкой, освещением и плотно закрывающейся дверью с знаком «Место для курения». Еще одно ограничение касается укрытия от посторонних взглядов: за процессом курения или использования кальяна не должны наблюдать из других помещений в доме. За нарушение требований могут налагаться штрафы до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 80 тысяч — для юридических.
Ранее Минздрав поддержал инициативу Госдумы об ограничении курения в коммуналках. Запрет на курение наложен на места общего пользования в квартире — коридоре, санузлах и на кухне.
Подписывайтесь на URA.RU в