Раскрыт формат большой пресс-конференции Путина в 2020 году

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет частично в дистанционном формате. Вероятная дата проведения — 17 декабря, сообщил источник, близкий к администрации президента.
«Пресс-конференцию частично переведут в режим удаленки», — передает газета «Ведомости» сообщение источника. По словам инсайдера, мероприятие может пройти с 14 по 19 декабря, но самой вероятной датой является 17 декабря.
Точный график выступления Путина станет известен за неделю до пресс-конференции. Отмечается, что мероприятие будет похоже на заседание клуба «Валдай», проходившее в режиме видеоконференции. Тогда некоторые вопросы Путину задавали из зала, а некоторые — по видеосвязи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал URA.RU, что пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате. По его словам, выступление главы государства планируется на конец 2020 года.
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