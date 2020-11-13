Раскрыт формат большой пресс-конференции Путина в 2020 году

Пресс-конференция Владимира Путина пройдет частично в дистанционно формате Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет частично в дистанционном формате. Вероятная дата проведения — 17 декабря, сообщил источник, близкий к администрации президента.

«Пресс-конференцию частично переведут в режим удаленки», — передает газета «Ведомости» сообщение источника. По словам инсайдера, мероприятие может пройти с 14 по 19 декабря, но самой вероятной датой является 17 декабря.

Точный график выступления Путина станет известен за неделю до пресс-конференции. Отмечается, что мероприятие будет похоже на заседание клуба «Валдай», проходившее в режиме видеоконференции. Тогда некоторые вопросы Путину задавали из зала, а некоторые — по видеосвязи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал URA.RU, что пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате. По его словам, выступление главы государства планируется на конец 2020 года.