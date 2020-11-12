Врачей в Курганскую область завлекают денежными выплатами

Новые выплаты положены врачам дефицитных специальностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи дефицитных специальностей, которые приедут в Курганскую область из других регионов, получат по 300 тыс. рублей, но для этого им нужно отработать в регионе три года. Об этом 13 ноября сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«В Курганской области для медиков, которые прибыли на работу из других регионов, установили новые льготы: выплаты и компенсацию на аренду жилья», — рассказали в оперштабе. Решение приняло областное правительство.

С ноября врачи дефицитных специальностей, которые переехали в регион из других областей, смогут получить единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. В оперштабе отметили, что специалист может работать в любом районе и медучреждении региона. «Главное условие получения такой выплаты — врач должен отработать в Курганской области три года», — добавили в оперштабе. В 2020 году такая выплата положена реаниматологам, акушерам-гинекологам, хирургам, онкологам, инфекционистам, патологоанатомам. В первом полугодии 2021 года перечень дефицитных специальностей пересмотрят.

Также эти специалисты смогут ежемесячно получать 10 тыс. рублей на оплату съемного жилья в Кургане и Шадринске и 7 тыс. рублей в остальных районах. Врачи остальных специальностей смогут получить на жилье от 3 до 5 тыс. рублей.

В октябре в регионе не хватало более 1000 медработников. Ранее местные власти предложили медицинским специалистам, которые поедут в небольшие населенные пункты региона, от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.