Курганские власти отчитались об острой нехватке медиков

В Курганской области не хватает 1018 медицинских работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на 1 октября не хватало более тысячи медицинских работников. Более половины из вакантных должностей — для специалистов с высшим образованием. Такие данные опубликованы на сайте департамента здравоохранения.

На начало месяца в Курганской области было открыто 554 вакансии специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. Наиболее острая нехватка врачей наблюдается в Шадринской центральной районной больнице (ЦРБ) — 39 вакансий. 28 вакансий врачей — в областной клинической больнице, по 27 — в Курганской больнице №2 (в ней находится госпиталь для COVID) и в областной психоневрологической больнице, 26 — в Шадринской БСМП.

Помимо этого, в медицинских организациях не хватает 464 специалиста со средним медобразованием. 25 из них — в Курганской больнице №2, 23 — в Курганской детской поликлинике, 44 — в Щучанской ЦРБ, 22 — в Кетовской ЦРБ, по 21 — в Куртамышской и Шадринской ЦРБ.

По данным Счетной палаты, опубликованным в начале года, обеспеченность врачами в Курганской области — самая низкая в РФ. «Наименьшая обеспеченность в 2018 году была отмечена в Курганской области (24,2 на 10 тысяч населения)», — отмечалось в докладе.

Проблема находится на контроле в Генпрокуратуре РФ. «В Курганской области по состоянию на начало 2019 года медицинские организации были укомплектованы врачами всего на 40%, средним медицинским персоналом — на 61%. В текущем году ситуация существенно не улучшилась (42% и 62% соответственно)», — заявлял в июне генпрокурор Игорь Краснов. Ранее курганские власти объясняли, что обычно молодые врачи не возвращаются в Курганскую область, так как во время учебы у них появляется семья или работа.