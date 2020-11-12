Сотни жителей Кургана остались без воды

Без воды остался один из микрорайонов Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за коммунальной аварии во всем микрорайоне Черемухово в Кургане отключили воду. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«Без холодного водоснабжения остался микрорайон Черемухово — полностью», — рассказали в компании. Воду отключили из-за аварии на сетях водопровода. На месте работает бригада компании.

Также без воды в Кургане остались жителя дома, расположенного на улице Зорге, 18. Там из-за нескольких аварий, которые произошли подряд, меняют ветхий участок сети на новый. Возле дома будет стоять автоцистерна с водой.

В Кургане частые коммунальные аварии происходят из-за плохого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены.