В ХМАО резко выросло число тяжелых больных с коронавирусом

В ХМАО зафиксирован рост пациентов в тяжелом состоянии из-за коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за месяц в 2,6 раза увеличилось количество пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. Месяц назад таких было 57, сейчас их число выросло до 152. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 201 новый случай COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 79 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 112 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции —1,01», — сообщает оперштаб.

По городам статистика заражений следующая:

Сургут — 39;

Ханты-Мансийск — 24;

Нижневартовск — 18;

Нефтеюганск — 12;

Нягань — 10;

Советский район — 9;

Сургутский район — 8;

Югорск — 8;

Пыть-Ях — 8;

Радужный — 7;

Нефтеюганский район — 7;

Нижневартовский район — 7;

Октябрьский район — 6;

Когалым — 6;

Кондинский район — 6;

Урай — 6;

Мегион — 6;

Покачи — 4;

Березовский район — 4;

Лангепас — 3;

Ханты-Мансийский район — 3.

Состояние 152 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 90,44%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 306 человек (5 за минувшие сутки). За сутки излечились 192 человека, за весь период пандемии выздоровели 25 794 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО смертность от коронавируса выросла в 3,7 раза. В октябре от коронавируса умерло 98 человек, тогда как в сентябре — 26.