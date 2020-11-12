В ХМАО резко выросло число тяжелых больных с коронавирусом

В ХМАО за месяц в 2,6 раза увеличилось количество пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. Месяц назад таких было 57, сейчас их число выросло до 152. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 201 новый случай COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 79 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 112 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции —1,01», — сообщает оперштаб.
По городам статистика заражений следующая:
- Сургут — 39;
- Ханты-Мансийск — 24;
- Нижневартовск — 18;
- Нефтеюганск — 12;
- Нягань — 10;
- Советский район — 9;
- Сургутский район — 8;
- Югорск — 8;
- Пыть-Ях — 8;
- Радужный — 7;
- Нефтеюганский район — 7;
- Нижневартовский район — 7;
- Октябрьский район — 6;
- Когалым — 6;
- Кондинский район — 6;
- Урай — 6;
- Мегион — 6;
- Покачи — 4;
- Березовский район — 4;
- Лангепас — 3;
- Ханты-Мансийский район — 3.
Состояние 152 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 90,44%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 306 человек (5 за минувшие сутки). За сутки излечились 192 человека, за весь период пандемии выздоровели 25 794 югорчанина.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО смертность от коронавируса выросла в 3,7 раза. В октябре от коронавируса умерло 98 человек, тогда как в сентябре — 26.
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