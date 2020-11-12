12 ноября 2020

В ХМАО резко выросло число тяжелых больных с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО зафиксирован рост пациентов в тяжелом состоянии из-за коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за месяц в 2,6 раза увеличилось количество пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме. Месяц назад таких было 57, сейчас их число выросло до 152. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 201 новый случай COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 79 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 112 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции —1,01», — сообщает оперштаб.

По городам статистика заражений следующая:

  • Сургут — 39;
  • Ханты-Мансийск — 24;
  • Нижневартовск — 18;
  • Нефтеюганск — 12;
  • Нягань — 10;
  • Советский район — 9;
  • Сургутский район — 8;
  • Югорск — 8;
  • Пыть-Ях — 8;
  • Радужный — 7;
  • Нефтеюганский район — 7;
  • Нижневартовский район — 7;
  • Октябрьский район — 6;
  • Когалым — 6;
  • Кондинский район — 6;
  • Урай — 6;
  • Мегион — 6;
  • Покачи — 4;
  • Березовский район — 4;
  • Лангепас — 3;
  • Ханты-Мансийский район — 3.

Состояние 152 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 90,44%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 306 человек (5 за минувшие сутки). За сутки излечились 192 человека, за весь период пандемии выздоровели 25 794 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО смертность от коронавируса выросла в 3,7 раза. В октябре от коронавируса умерло 98 человек, тогда как в сентябре — 26.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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