Источник: ФСБ отпустила подчиненного главы района Екатеринбурга

Команду Александра Лошакова подозревают в мошенничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вместе с главой Кировского района Екатеринбурга Александром Лошаковым на допрос в УФСБ по Свердловской области был доставлен начальник районного ДЭУ (дорожно-эксплуатационного участка) Сергей Худяков, сообщает источник URA.RU в городских структурах власти. По данным агентства, Худяков после разговора с силовиками был отпущен около 21:00 12 ноября.

«После обысков в администрации Кировского района на допрос, помимо Лошакова, был доставлен как минимум еще один человек — начальник ДЭУ [Худяков]. Но его отпустили», — поделился инсайдер, не уточнив, идет ли речь о подписке о невыезде. Найти оперативное подтверждение этой информации на момент публикации не удалось: в УФСБ не комментируют ситуацию. Самого Худякова нет на рабочем месте, сообщили URA.RU в ДЭУ.

Собеседник агентства в мэрии предположил, что, если Худяков действительно был отпущен, это значит, что у силовиков нет веских подтверждений финансовых махинаций, которые якобы вменяют команде Лошакова (п.4 ст. 159 УК РФ). «Это положительная новость», — отметил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что сам Лошаков после допроса был задержан и ждет суда по мере пресечения. По версии силовиков, в последние два года подряды на ремонт дорог в Кировском районе получала фирма, близкая к руководству управы. Сами работы при этом якобы выполнялись силами района (ДЭУ), а средства, которые выплачивались частной компании, предположительно, выводились с ее счетов.