В Кремле высказались о тотальном карантине

Власти не будут вводить массовый карантин в России, потому что система здравоохранения справляется с эпидемией коронавируса в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Степень мобилизации системы здравоохранения позволяет ограничиваться нынешними мерами», — сказал Песков в интервью
Ранее эпидемиолог Феликс Ершов заявил, что российская экономика не выдержит массового карантина, передает «Национальная служба новостей». По его словам, жесткие ограничения не помогут справиться с коронавирусом. Ершов подчеркнул, что новая волна коронавируса обусловлена сезоном и скоро сойдет на нет.
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