В Кремле высказались о тотальном карантине

Дмитрий Песков уверен, что нет необходимости вводить массовый карантин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти не будут вводить массовый карантин в России, потому что система здравоохранения справляется с эпидемией коронавируса в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Степень мобилизации системы здравоохранения позволяет ограничиваться нынешними мерами», — сказал Песков в интервью RT , опубликованном на YouTube. Он считает, что нет необходимости вводить в России ограничения, которые окажут негативное влияние на экономику страны.

Ранее эпидемиолог Феликс Ершов заявил, что российская экономика не выдержит массового карантина, передает «Национальная служба новостей». По его словам, жесткие ограничения не помогут справиться с коронавирусом. Ершов подчеркнул, что новая волна коронавируса обусловлена сезоном и скоро сойдет на нет.