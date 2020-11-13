Песков назвал срок массового производства вакцины от коронавируса

у России есть потенциал для скачкообразного наращивания производства вакцины от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Начало производства вакцины от коронавируса — это вопрос дней и недель. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Производство уже сейчас начинается, это вопрос дней и недель», — сказал Песков в интервью, размещенном на youtube-канале RT. По словам представителя Кремля, у России есть потенциал для скачкообразного наращивания производства вакцины от COVID-19.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин высоко оценил обе российские вакцины от коронавируса, пишет агентство Nation News. Тем временем, директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что до конца года планируется привить от COVID-19 полтора миллиона россиян, сообщает «Национальная служба новостей».