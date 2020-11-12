Александр Лошаков согласился сотрудничать со следствием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

Стала известна схема вывода бюджетных средств в Кировском ДЭУ Екатеринбурга, из-за которой мог быть задержан глава района Александр Лошаков. Как рассказал URA.RU предприниматель, попросивший сохранить его имя в тайне, главным инструментом хищения были фиктивные муниципальные контракты.

«В последние годы действовали через подставные фирмы, которые возглавляли родственники или доверенные лица. Они сбивали цену до того предела, при котором конкуренты отказывались работать себе в убыток. Потом издержки по проведению работ вешались на муниципальные предприятия, а подрядчик получал чистую прибыль, которую делили между участниками схемы», — пояснил собеседник агентства. Например, в 2017 году так называемая фирма-прокладка на одном из конкурсов снизила цену на 80% от первоначальной суммы контракта. По словам инсайдера, таким образом с рынка выдавливали чужих — независимых предпринимателей. Контракты и акты приемки-сдачи работ подписывал отдел благоустройства района.

На портале госзакупок можно найти возможные примеры действий ДЭУ по избавлению от конкурентов. В частности, в сентябре 2020 года был разыгран контракт на обрезку деревьев в парках и скверах Кировского района. Первоначальная стоимость работ оценивалась в 695 тыс. рублей. Один из участников конкурса — ООО «Строительный альянс» — торговался до 29,5 тыс. рублей, но в результате отказался от исполнения контракта на этих условиях. А его конкурент, ООО «СВ-АРТ», в процессе торгов сбивший цену до критичного уровня, получил контракт за полную стоимость.

Идейным вдохновителем схемы называют одного из руководителей ДЭУ Кировского района. «Это очень неглупый человек, но энергия уходит не туда [в незаконное русло]», — поделился инсайдер. В ДЭУ Кировского района URA.RU сообщили, что директор Сергей Худяков на рабочем месте, скорее всего, не появится, а его заместитель Николай Садырин находится на совещании. Агентство готово предоставить им возможность высказать свое мнение.

ДЭУ занимается уборкой и ремонтом дорог на территории Кировского района. Главу района Александра Лошакова 12 ноября задержали сотрудники ФСБ после проведения обысков в районной администрации. По данным URA.RU, он дал показания. О том, что чиновник согласился сотрудничать со следствием, написал в Facebook депутат гордумы Константин Киселев.