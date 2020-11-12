Текслер продлил карантин в Челябинской области до конца года

В Челябинской области введенный с началом пандемии карантин по коронавирусу будет действовать до 27 декабря. Соответствующее решение принял глава региона Алексей Текслер.
«Внести в распоряжении правительства от 18 марта „О введении режима повышенной готовности“ изменения», — говорится в распоряжении, подписанном Текслером 13 ноября. Согласно распоряжению, такие меры, как автоматическое продление больничных для работающих пенсионеров старше 65 лет и действующий в регионе масочный режим, продлены на шесть недель до 27 декабря.
Заболеваемость коронавирусом в регионе к 13 ноября достигла 207 случаев в сутки — абсолютным пиком с начала пандемии пока остаются 258 зараженных по итогам дня. Глава региона Алексей Текслер накануне озвучил план во введению более жестких ограничений по целому ряду направлений — от перевода учащихся всех учебных заведений на дистанционное обучение до режима работы кинотеатров и заведений общепита.
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