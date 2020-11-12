12 ноября 2020

Текслер продлил карантин в Челябинской области до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, портрет, медицинская маска, текслер алексей
Пандемия не позволила Алексею Текслеру снять санитарные ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области введенный с началом пандемии карантин по коронавирусу будет действовать до 27 декабря. Соответствующее решение принял глава региона Алексей Текслер.

«Внести в распоряжении правительства от 18 марта „О введении режима повышенной готовности“ изменения», — говорится в распоряжении, подписанном Текслером 13 ноября. Согласно распоряжению, такие меры, как автоматическое продление больничных для работающих пенсионеров старше 65 лет и действующий в регионе масочный режим, продлены на шесть недель до 27 декабря.

Заболеваемость коронавирусом в регионе к 13 ноября достигла 207 случаев в сутки — абсолютным пиком с начала пандемии пока остаются 258 зараженных по итогам дня. Глава региона Алексей Текслер накануне озвучил план во введению более жестких ограничений по целому ряду направлений — от перевода учащихся всех учебных заведений на дистанционное обучение до режима работы кинотеатров и заведений общепита.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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