Уровень заболеваемости в Челябинской области приближается к пиковым цифрам с начала пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 13 ноября зафиксировано 207 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне число заражений впервые за несколько месяцев перевалило за 200 случаев). Об этом заявила в ходе брифинга 13 ноября первый вице-губернатор Ирина Гехт. Абсолютный рекорд, зарегистрированный с начала пандемии в области, составляет 258 случаев за сутки.

«Понемногу, но растем. Сегодня за сутки зарегистрировано уже 207 случаев заболевания. Почти 42% по заболеваемости дает нам Челябинск», — констатировала Гехт.

Суточная смертность вернулась к максимуму в восемь случаев. Среди погибших — самый пожилой с начала пандемии пациент в возрасте 105 лет. «Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Резепин в годы войны командовал пулемётным взводом, после нее работал на Челябинском металлургическом комбинате. До болезни он ежедневно занимался гимнастикой, сочинял стихи и басни, вел общественную деятельность», — рассказали URA.RU в администрации города.

«С начала пандемии произошло 22 682 случая заражения, сейчас лечение в стационарах проходят 5 885 южноуральцев. Умерли за сутки восемь человек. Из них пациенты в возрасте 81 года и 83 лет — от коронавирусной пневмонии. Для шести погибших в возрасте от 51 до 105 лет COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 122 человека, с начала пандемии — 16 027 жителей области.

До 15 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, в ближайшее время он будет продлен. Накануне губернатор Алексей Текслер назвал ряд новых запретов, которые планируется ввести при ухудшении ситуации. Тем временем, по давлением пандемии вузы Южного Урала начали переводить студентов на дистанционное обучение.