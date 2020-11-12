12 ноября 2020

В Тюменской области жертвами коронавируса стали более ста человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, скорая помощь, медики, коронавирус, ковид
За время пандемии в Тюменской области скончались 103 человека, заболевших коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области умерли четверо пациентов с коронавирусом. Всего за время эпидемии от COVID-19 скончались уже 103 человека. Об этом URA.RU рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Тюменская область — 4 [летальных случая за сутки]», — такие данные приводит федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. Растет и число заболевших за сутки, приближаясь к пиковым значениям, которые регион демонстрировал 20 октября. Тогда в области выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекцию нашли у 163 жителей Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что тюменские бизнесмены не соблюдают требования губернатора о режиме повышенной готовности. В столице региона продолжают работать ночные клубы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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