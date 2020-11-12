В Тюменской области жертвами коронавируса стали более ста человек

За время пандемии в Тюменской области скончались 103 человека, заболевших коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области умерли четверо пациентов с коронавирусом. Всего за время эпидемии от COVID-19 скончались уже 103 человека. Об этом URA.RU рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Тюменская область — 4 [летальных случая за сутки]», — такие данные приводит федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. Растет и число заболевших за сутки, приближаясь к пиковым значениям, которые регион демонстрировал 20 октября. Тогда в области выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфекцию нашли у 163 жителей Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что тюменские бизнесмены не соблюдают требования губернатора о режиме повышенной готовности. В столице региона продолжают работать ночные клубы.