В Курганской области за 200 тысяч продают детсад

Здание детсада продают в Притобольном районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Притобольном районе (Курганская область) за 200 тысяч рублей продают здание детского сада. Данная информация была размещена на официальном портале электронных торгов «Росэлторг».

«Проведение аукциона на право заключения договора купли-продажи нежилого здания (здания детского сада), расположенного по адресу: Курганская область, р-н. Притобольный, п. Водный, д. 1а», — указано на сайте. Организатором процедуры является администрация Притобольного района.

Начальная цена продажи здания площадью 264,9 кв. метра — 200 тысяч рублей. Прием заявок продлится до 6 декабря. «В момент передачи муниципальное имущество находится в удовлетворительном состоянии в соответствии с целями и условиями его предоставления», — указано в документации.

Ранее администрация Куртамышского района объявила о продаже здания бывшей школы. Его стоимость оценили в 536 тысяч рублей.