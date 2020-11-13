Священник рассказал, как церковь относится к пятнице 13-го

Церковь никогда не выделяла пятницу 13-го, отметил Денис Батарчук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Русская православная церковь (РПЦ) никогда не выделяла пятницу 13-го числа так как это суеверие пришло из западных культур. Об этом URA.RU рассказал священник, бакалавр богословия Денис Батарчук.

«Если мы берем какую-то традицию православную и восточную, то никакой пятницы 13-го отдельно Церковь не выделяет. Это действительно западная история, которая пришла вместе со всем остальным», — объяснил собеседник агентства. Он отметил, что в православной культуре есть споры о темных силах, но это, скорее фольклор, который не имеет отношения к священному писанию и приданию.

«К нам пятница 13-го пришла вместе с празднованием дня всех святых — Хэллоуином. Перейти то перешла, но разобраться в ней немногие в состоянии. Просто приняли еще один праздник, ну или событие веселое», — отметил Батарчук.

По данным из открытых источников, пятница 13-го — так называемый «день неприятностей», распространенный благодаря многочисленным суевериям и мифам, по которым именно в этот день следует постоянно быть начеку, готовиться к любым неприятностям, но стараться остерегаться всяческого рода неудач. Исследователи считают приметы на пятницу, 13-е относительно недавним явлением, возникшим где-то на рубеже XIX—XX веков из слияния двух действительно древних суеверий: о неблагоприятности пятницы и числа 13 (без его обязательного отнесения к календарю).