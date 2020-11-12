Власти отнимут у пожилых тюменцев льготы на проезд

Во время обязательной самоизоляции пожилые тюменцы не смогут пользоваться льготными транспортными картами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 16 ноября тюменцы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями жители области, отправленные на обязательную самоизоляцию, не смогут пользоваться льготным проездом. Информацию об этом сообщили в региональном оперативном штабе. На время действия ограничений льготные транспортные карты будут заблокированы.

«Данная ограничительная мера — вынужденная. К сожалению, опыт показал, что без ограничения транспортных карт механизм самоизоляции не работает», — приводит слова губернатора Тюменской области Александра Моора региональный оперштаб.

Сообщается, что в период с 1 по 12 ноября заболеваемость коронавирусом среди тюменцев в возрасте старше 65 лет, по сравнению с тем же периодом октября, выросла на 64%. Из-за этого тюменские власти вынуждены были вернуть режим обязательной самоизоляции для этой возрастной группы.

Ранее агентство писало о том, что с 15 ноября на территории Тюменской области будет введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. С начала пандемии в регионе коронавирус был подтвержден у 15 412 человек.