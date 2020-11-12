12 ноября 2020

В ЯНАО ожидается рост повторных случаев коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский клипарт. Магнитогорск, скорая помощь, защитная маска, фельдшер, коронавирус, ковид
Наибольшему риску подвержены те, кто переболел бессимптомно или в легкой форме Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С приходом второй волны коронавируса на Ямале зафиксировано уже около 20 случаев повторного заражения коронавирусом. Как рассказал URA.RU главный врач-профилактолог ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, число повторных случаев будет только расти.

«В ЯНАО уже зафиксировано порядка двух десятков случаев коронавируса, — рассказал эксперт корреспонденту агентства. — Сами заболевшие при этом подтверждают: весной они перенесли коронавирус в легкой или бессимптомной форме, что лабораторно подтверждалось, а сейчас результаты тестов снова оказываются положительными». По словам собеседника, такие случаи, к сожалению, будут фиксироваться все чаще: эта тенденция наблюдается по всему миру, по всей России. Ямал исключением не стал.

Доктор Токарев пояснил, что у людей, которые перенесли коронавирус формируется ложное чувство своей защищенности и безопасности. При этом еще в начале пандемии специалисты предупреждали: при легкой и бессимптомной формах коронавируса иммунный ответ организма будет недостаточным, из-за чего повторное заболевание часто развивается в более тяжелые формы с пневмониями и поражениями легких. Именно поэтому меры предосторожности и защиты должны соблюдать все, в том числе те, кто перенес инфекцию ранее.

Ранее сообщалось, что в регионе число ежесуточно подтвержденных случаев коронавируса приближается к 200. В больницах остаются 1 803 пациента с COVID-19 и внебольничными пневмониями, из них 75 в тяжелом состоянии, 20 — на искусственной вентиляции легких.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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