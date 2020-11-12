Смертность от коронавируса в ЯНАО вышла на пиковый показатель

Статистику умерших пополнили восемь человек в возрасте от 63 до 85 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число умерших от коронавируса в ЯНАО 13 ноября достигло 184 человек — статистику смертности пополнили еще восемь человек, скончавшихся в разные дни, сообщает окружной оперативный штаб. Все умершие — жители Салехарда и Ноябрьска в возрасте от 63 до 85 лет.

«Сегодня в печальную статистику летальных исходов у пациентов с подтвержденным коронавирусом вошли восемь случаев за разные дни, — прокомментировала ситуацию глава оперштаба Татьяна Бучкова. — Скончались пациенты в возрасте от 63 до 85 лет в Салехарде и Ноябрьске, все они имели серьезные хронические заболевания, которые усугубили течение коронавируса». Ранее окружные власти объяснили высокую ежесуточную статистику смертности необходимостью проведения экспертизы, которая подтверждала бы наступление летального исхода именно от COVID-19, а не от сопутствующих заболеваний.

Всего за сутки коронавирус подтвердился у еще 193 человек, из них 13 — вахтовые рабочие из других регионов. Наибольший прирост по заболеваемости сохраняет Ноябрьск — 35 новых случаев, в Салехарде и Новом Уренгое по 17 новых новых случаев. За весь период пандемии в регионе диагностировано более 23 000 случаев COVID из 938 274 проведенных лабораторных исследований.

В больницах на сегодняшний день остаются 1803 пациента с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Из них 75 в тяжелом состоянии, 20 — на искусственной вентиляции легких.

Ранее окружные власти приняли решение о послаблениях действующего в регионе карантина: ряду предприятий общепита разрешили работать в ночное время. Остальные ограничения остаются в силе до 1 декабря.