Путин призвал россиян не жить прошлым

Президент России считает, что нужно идти только вперед Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин считает, что россиянам стоит думать о будущем, а не жить прошлым. Так глава государства ответил на рассуждения о важности памяти войны и ее героях во время форума «Сильные идеи для нового времени».

«Мы не должны жить прошлым. Мы должны видеть будущее и идти только вперед», — сказал Путин на форуме, который транслирует телеканал 360. По его словам, необходимо помнить и понимать — «откуда мы пришли, кто мы такие и каким образом мы здесь появились».

Форум «Сильные идеи для нового времени» нацелен на формирование содружества инициативных людей и объединение 300 сильных идей, перезагружающих экономику и социальную сферу. Участники форума — лидеры и эксперты в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представители государства и неравнодушные граждане, объединенные для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов.