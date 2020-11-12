Обслуживание главной трассы ЯНАО поделили между двумя компаниями

Подрядчики за два года заработают почти 400 млн рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В течение ближайших двух лет дорогу, связывающую Сургут и Салехард на шести ее участках, будут обслуживать АО «Ямалавтодор» и ООО «Дорремстрой». Как следует из размещенной на портале госзакупок документации, предприятия стали единственными поставщиками по шести участкам и будут вести работы с 1 января 2021 по 31 декабря 2023 года.

Конкурсные процедуры проводились по направлению «Услуги по эксплуатации автомагистралей». «Определение поставщика завершено», — указано в карточках разыгранных тендеров на шесть участков, заказчиком работ выступала дирекция дорожного хозяйства ЯНАО.

«Дорремстрой» будет отвечать за выполнение работ на участках Правохеттинский — Старый Надым, Сургут — Салехард и Старый Надым — Надым, он заработает 171,1 млн рублей. «Ямалавтодору» достались участки Коротчаево — Новый Уренгой и подъезды к поселку Лимбяяха и речному порту Коротчаево на сумму 203,6 млн рублей.

Согласно информации на сайте госзакупок, продолжается этап подачи заявок на обслуживание участка Надым —Салехард на сумму 84,3 млн рублей, и от границы округа до Губкинского за 399,3 млн рублей. Заказчиком выступает департамент госзаказа ЯНАО.

Дорога из Салехарда в Сургут является единственной, связывающей ЯНАО и ХМАО. При этом, если между границей ЯНАО и Надымом дорога имела хоть какое-то покрытие, то участок Салехард — Надым лишь достраивается: официальное открытие дороги запланировано на декабрь.