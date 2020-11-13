Власти РФ хотят контролировать настройки в телефонах граждан

Правительство РФ сможет получить право определять поисковую систему для техники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство России сможет получить право определять поисковую систему, которая будет по умолчанию устанавливаться на все гаджеты, продаваемые в РФ. Соответствующий законопроект уже одобрил комитет Госдумы России по экономической политике.

«Предварительно установленные программы для электронных вычислительных машин, используемые потребителем на отдельных видах технически сложных товаров для доступа к информации на сайтах <…> должны обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек поисковой системы, определяемой правительством РФ», — указано в тексте поправок. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июля 2021 года. Сейчас в России самыми популярными поисковиками являются отечественный Яндекс, Google, а на операционной системе IOS по умолчанию стоит система Safari.

Ранее специалисты по кибербезопасности сообщили, как россиянам защитить свой смартфон от взлома. Наиболее удачным вариантом является грамотная комбинация дактилоскопического ключа и обычного числового пароля, пишет Life .