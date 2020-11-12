Спикер думы из ХМАО подал в суд на чиновников правительства

Лишенный полномочий депутат не согласен, что нарушил закон Фото: depositphotos.com

Спикер городской думы Пыть-Яха Олег Шевченко подал в суд на чиновников, которые, проверив его декларацию о доходах за 2016 год, нашли там нарушения. На основании именно этих нарушений и заявления губернатора ХМАО Натальи Комаровой, адресованного в местную думу, депутаты лишили Шевченко полномочий. О том, что бывший (по решению депутатов) спикер будет судиться с чиновниками, он сообщил на заседании думы города.

«Полагаю, что департаментом государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО неправомерно проведена проверка за отчетный период 2016 года. Я обратился в суд ХМАО с административным исковым заявлением о признании незаконным результатов проверки, проведенной на основании распоряжения губернатора ХМАО», — заявил Шевченко на заседании (копия аудиозаписи есть в распоряжении URA.RU).

Шевченко не согласен с тем, что допустил нарушения закона о противодействии коррупции. Проверка, проведенная региональными чиновниками, решила, что он не указал доход супруги, который та получила в 2016 году за за участие в подготовке и проведении выборов. По мнению чиновников, в документе отсутствуют данные о более, чем 188 тысячах рублей. На основании этих выводов, губернатор обратилась к местным депутатам с заявлением.

«Учитывая факт представления председателем думы города Пыть-Яха Шевченко неполных сведений о доходах […] c 01.01.2016 по 31.12.2016 его супруги, обращаюсь с заявлением о применении в отношении председателя Думы города Пыть-Яха Шевченко О.В. мер ответственности, предусмотренных законодательством», — написано в тексте письма. Именно это обращение губернатора и привело к отставке Шевченко. Сам он от общения с журналистами отказывается, не отвечая на звонки.

Ранее URA.RU писало, что председатель думы Пыть-Яха Олег Шевченко по решению большинства депутатов сегодня отправлен в отставку. За это проголосовали 11 народных избранников из 16.