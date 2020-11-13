Для оказания гуманитарной помощи в Карабах приедут военные и силовики из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Силовые ведомства России окажут гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха, на территории которого несколько недель длился военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.



«В целях помощи жителям региона в решении насущных проблем считаю необходимым создать Межведомственный центр гуманитарного реагирования. В его работе будут задействованы ресурсы Министерства обороны РФ, МЧС, МИДа, пограничной службы, ФСБ и других ведомств», — сказал президент во время совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

Указ о создании Межведомственного центра уже появился на сайте Кремля. Указано, что военные и силовики помогут гражданам Карабаха вернуться домой. Также ведомства будут взаимодействовать с властями Азербайджана и Армении по вопросам восстановления гражданской инфраструктуры на территории, создания условий для жизни и оказания гуманитарной помощи. Путин выразил надежду, что больше не придется употреблять словосочетание «конфликт в Нагорном Карабахе», уточняет агентство Nation News.

Конфликт в непризнанной республике между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Страны трижды договаривались о прекращении боевых действий, но бои так и не прекращались. Позже Баку и Ереван при участии Москвы подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии. Число жертв карабахского конфликта, в том числе среди мирного населения, превысило четыре тысячи человек, пишет «Национальная служба новостей».