Кинокритик оценил шансы Кончаловского получить «Оскар»

Фильм режиссера Андрея Кончаловского имеет много спорных сторон для продвижения на «Оскаре» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» имеет все шансы пройти в шорт-лист премии «Оскар». Однако есть и серьезные причины думать иначе, рассказал в беседе с URA.RU кинокритик, куратор «Гоголь-кино» Станислав Тыркин.

«Кончаловский — имя, которое знают во всем англоязычном мире, поскольку он там работал. Другое дело — фильм очень специальный, на историческую тему. О случившемся мало кто знает в России, не то что в Америке. Но у фильма есть человеческая история, общеупотребительный пафос, который очень хорошо идет на такого рода премиях», — поделился своим мнением Тыркин.

Эксперт также вспомнил историю с фильмом «Рай» этого же режиссера, который был снят на более известную историческую тему — холокост. «Его последнее продвижение с фильмом „Рай“ не прошло даже в шорт-лист, хотя там был получен более крупный, чем сейчас, приз на Венецианском кинофестивале», — уточнил эксперт.

Сам режиссер выразил сомнения, что его фильм «прочувствуют» за рубежом, пишет радио Sputnik. Он подчеркнул, что для него особенно дорого, что его коллеги, большинство из которых родились при советской власти, оценили его работу.