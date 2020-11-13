Вора из клана Деда Хасана уличили в позорном занятии на зоне

Другим авторитетам посоветовали держаться подальше от бывшего главы «мингрельского» клана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вора из клана Деда Хасана Гелу Кардаву заподозрили в позорном поведении в белорусской колонии. Об этом рассказал Миндия Горадзе (Лавасоглы), который также находится в местах заключения.

38-летний Горадзе отправил заявление на волю другим уважаемым ворам, в котором рассказал подробности поведения Гелы на зоне. По его словам, бывший глава «мингрельского» клана подписал бумагу о сотрудничестве с администрацией, а также об отказе от воровских традиций в присутствии других осужденных. Кроме того, он систематически брал в руки веник и тряпку для уборки помещений.

«Его, позорящего своих собратьев, пытались вразумить зэки еще на начальной стадии морального падения, но он, несмотря на узнаваемую внешность, врал, что он не Гела, а Гия; а Гела якобы сидит в изоляторе», — пишет «Прайм Крайм». По данным издания, лагерная администрация ставила Кардаву, отличившегося хорошим поведением, в пример другим заключенным. Ему разрешили выйти на свободу по амнистии на 16 месяцев раньше срока.

В связи с этим Миндия посоветовал другим ворам держаться подальше от Кардавы, который прошел весь ритуал «ссучивания», и пообещал тому прочистить «дымоход» метлой, которой он подметал. При этом Миндия ведет себя как настоящий вор. Он избил сокамерника сразу после водворения в изолятор временного содержания, а прибыв в СИЗО, заявил о своем статусе.

Кардава наряду с братом Гизо является лидером «мингрельского» воровского клана. Он был создан при поддержке Деда Хасана для противодействия «сухумской» и «кутаисской» семьям Мераба Джангвеладзе и Тариела Ониани. После смерти Хасана и возвращения в Россию вора в законе Захария Калашова братья впали в немилость.