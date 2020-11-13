13 ноября 2020

Экономист рассказал, в какой валюте хранить деньги. Это не доллар

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Хранить деньги нужно в более стабильных валютах, чем доллар, заявил Дмитрий Иванов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Евро, японская иена, швейцарский франк и китайский юань лучше доллара подойдут для хранения сбережений и их защиты от инфляции. Эти валюты меньше подвержены волатильности. С таким мнением выступил экономист Дмитрий Иванов.

«Чтобы заменить доллар в качестве защитного средства от инфляции, стоит приобретать валюты, которые менее подвержены волатильности. Среди таких — франк, евро, иена и юань», — пишет «Прайм» со ссылкой на Иванова. При этом лучше всего хранить средства в нескольких валютах сразу, добавил эксперт.

В 2020 году франк и евро подорожали к рублю примерно на 30%, отмечает агентство. Йена укрепилась на 28%, китайская валюта — на 26%. Евро сейчас торгуется на отметках около 90 рублей, франк стоит приблизительно 84 рубля, юань — в районе 12 рублей. Курс йены — 0,74 рубля.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин посоветовал хранить часть денег в валюте, а часть — в других активах, передает телеканал 360. Однако это касается только крупных накоплений, которые не будут потрачены в ближайшие несколько лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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