Евро, японская иена, швейцарский франк и китайский юань лучше доллара подойдут для хранения сбережений и их защиты от инфляции. Эти валюты меньше подвержены волатильности. С таким мнением выступил экономист Дмитрий Иванов.
«Чтобы заменить доллар в качестве защитного средства от инфляции, стоит приобретать валюты, которые менее подвержены волатильности. Среди таких — франк, евро, иена и юань», — пишет «Прайм» со ссылкой на Иванова. При этом лучше всего хранить средства в нескольких валютах сразу, добавил эксперт.
В 2020 году франк и евро подорожали к рублю примерно на 30%, отмечает агентство. Йена укрепилась на 28%, китайская валюта — на 26%. Евро сейчас торгуется на отметках около 90 рублей, франк стоит приблизительно 84 рубля, юань — в районе 12 рублей. Курс йены — 0,74 рубля.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин посоветовал хранить часть денег в валюте, а часть — в других активах, передает телеканал 360. Однако это касается только крупных накоплений, которые не будут потрачены в ближайшие несколько лет.
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