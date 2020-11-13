Закон о защите чувств верующих назвали хорошей мерой

Российский закон, защищающий чувства верующих, хорош, как профилактика от оскорблений. Об этом заявил религиовед Роман Силантьев.
«Решение наказывать, например, за карикатуры на Мухаммеда, — признак культурного цивилизованного общества на фоне погружающейся в варварство Франции», — приводит слова Силантьева РИА «Новости». Эксперт подчеркнул, что в России много культурных граждан.
Редкость применения закона говорит о том, что люди стали действовать аккуратнее после его введения, а значит мера действительно работает. При этом, по данным фонда «Общественное мнение», 63% россиян скорее положительно оценивают уголовные наказания за оскорбление чувств верующих.
В октябре во Франции произошло сразу несколько терактов на фоне религиозного скандала. Так, в регионе Иль-де-Франс убили и обезглавили учителя истории, напоминает агентство Nation news. После этого президент страны Эммануэль Макрон заявил о начале борьбы с исламским сепаратизмом во Франции. Тогда глава Турции Реджейп Эрдоган обвинил его в неподобающем поведении относительно граждан, исповедующих ислам, и посоветовал вылечить психику, пишет телеканал 360. 4 ноября французский журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на один из терактов.
С 2013 года в России ужесточен закон о защите чувств верующих. За оскорбление и явное неуважение к обществу можно получить реальный тюремный срок на год, штраф до 300 тысяч рублей или до 240 часов исправительных работ.
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