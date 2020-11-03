03 ноября 2020

Charlie Hebdo высмеял на обложке теракты во Франции

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Евросоюз, евросоюз
Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на теракты во Франции (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на обложке очередного номера карикатуру на произошедшие в Ницце и Авиньоне теракты. Рисунок уже опубликован на странице издания в Twitter.

На обложке изображены три обезглавленные танцовщицы, напоминающие артистов классического кабаре «Мулен Руж» в Париже. «Франция всегда будет Францией», — написано на обложке.

29 октября в Ницце неизвестный с ножом устроил резню в церкви Нотр-Дам. Три человека погибли, еще несколько ранены. Издание Le Figaro сообщало, что одна женщина была обезглавлена. В этот же день в городе Авиньон вооруженный ножом преступник под крики «Аллах Акбар» начал угрожать прохожим и попытался напасть на полицейских. Последние были вынуждены открыть огонь на поражение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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