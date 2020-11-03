Charlie Hebdo высмеял на обложке теракты во Франции

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на обложке очередного номера карикатуру на произошедшие в Ницце и Авиньоне теракты. Рисунок уже опубликован на странице издания в Twitter.
На обложке изображены три обезглавленные танцовщицы, напоминающие артистов классического кабаре «Мулен Руж» в Париже. «Франция всегда будет Францией», — написано на обложке.
29 октября в Ницце неизвестный с ножом устроил резню в церкви Нотр-Дам. Три человека погибли, еще несколько ранены. Издание Le Figaro сообщало, что одна женщина была обезглавлена. В этот же день в городе Авиньон вооруженный ножом преступник под крики «Аллах Акбар» начал угрожать прохожим и попытался напасть на полицейских. Последние были вынуждены открыть огонь на поражение.
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