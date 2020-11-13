Вакцина от коронавируса из института имени Чумакова сделана из цельного инактивированного вируса SARS-CoV-2. Благодаря этому разработчики ждут от нее наилучшего иммунного ответа организма. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступил главный научный сотрудник института Чумакова Алексей Егоров.
«Главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител», — заявил URA.RU Егоров. Он подчеркнул, что это сможет дать организму наиболее широкую защиту.
Вакцина из института Чумакова должна быть готова в феврале 2021 года, поделился разработчик. «Ориентировочно в феврале. Мы бы так хотели», — заключил Егоров, отвечая на вопрос о времени выхода препарата.
В настоящее время в мире существует несколько вакцин от коронавируса. Две из них — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — были разработаны в России. Несколько дней назад американская фармацевтическая компания Pfizer, совместно с британской BioNTech, представили результаты третьей фазы испытаний кандидатной вакцины BNT162b2.
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