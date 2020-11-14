Вирусолог: каким прогнозам по коронавирусу нельзя верить

Люди все еще плохо знают COVID-19, отметил Петр Чумаков Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Людям нужно осторожно относиться к прогнозам о поведении коронавируса, основанным на математических моделях. Человечество еще не имеет нужных алгоритмов расчета для новой инфекции. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, вирусолог, биолог Петр Чумаков.

«Не надо полагаться на эти анализы. В Британии еще до начала пандемии прогнозировали, что миллионы погибнут, но этого не случилось. Все зависит от используемого алгоритма, а он может быть вообще неправильным. Сомневаюсь, что для такого нового заболевания возможно что-то предсказать», — заявил URA.RU Чумаков.

На поведение COVID-19 влияет много факторов, а алгоритмы расчетов основаны на информации о старых инфекциях, отметил ученый. «Все анализы были отработаны на известных инфекциях, типа гриппа. А когда возникает новая — неизвестно, какой у нее коэффициент распространения, и много других факторов. Все, что есть сейчас — это прикидки, основанные на очень небольшом количестве наблюдений, причем не всегда достоверных. Просто люди пытаются научиться предсказывать», — заключил Чумаков.

В мире появлялось много расчетов о том, когда наступит пик пандемии коронавируса и сколько людей заразится. В частности, «Сбер» выпускал прогноз на основе матанализа. Согласно нему, пик распространения инфекции в РФ должен был прийтись на 12 ноября с 19 тысячами выявленных случаев. Однако уже 14 ноября в России обнаружили 22 702 новых заболевших COVID-19. Позднее один из лучших российских вирусологов на условиях анонимности сообщил URA.RU, что ученые и власти ждут пика пандемии в конце декабря — начале января.