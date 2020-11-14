Врач заявил об опасности популярного лекарства от коронавируса

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Противовирусное средство «Триазавирин». Екатеринбург, триазавирин, завод медсинтез, таблетки лекарства, противовирусное средство
Минздрав РФ не разрешил применять препарат от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Триазавирин — одно из популярнейших средств для лечения коронавируса — не рекомендован Минздравом РФ при лечении COVID-19, поскольку еще не был проверен клинически. Препарат может оказаться опасным, сообщил URA.RU источник в медицинской среде, пожелавший остаться анонимным.

«Он [триазавирин] не рекомендован Минздравом РФ при COVID-19, а в инструкции у него коронавируса вообще нет. То есть Минздрав РФ его не разрешал к применению за пределами инструкции, то есть на усмотрение врачей, как некоторые другие препараты — плаквенил, например», — рассказал он.

Врач также пояснил, что триазавирин только получил разрешение на клинические испытания. Именно поэтому никто из докторов не пишет о его применении при лечении COVID-19. На момент публикации материала дозвониться до министерства здравоохранения Свердловской области и Минздрава РФ URA.RU не удалось, в ведомства направлен запрос. Также агентство обратилось за комментарием на завод «Медсинтез», где выпускают препарат.

В начале ноября URA.RU сообщало, что триазавирин пропал из аптек. Это было связано с задержками в работе системы маркировки лекарств «Честный знак», объяснил председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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