Врач заявил об опасности популярного лекарства от коронавируса

Минздрав РФ не разрешил применять препарат от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Триазавирин — одно из популярнейших средств для лечения коронавируса — не рекомендован Минздравом РФ при лечении COVID-19, поскольку еще не был проверен клинически. Препарат может оказаться опасным, сообщил URA.RU источник в медицинской среде, пожелавший остаться анонимным.

«Он [триазавирин] не рекомендован Минздравом РФ при COVID-19, а в инструкции у него коронавируса вообще нет. То есть Минздрав РФ его не разрешал к применению за пределами инструкции, то есть на усмотрение врачей, как некоторые другие препараты — плаквенил, например», — рассказал он.

Врач также пояснил, что триазавирин только получил разрешение на клинические испытания. Именно поэтому никто из докторов не пишет о его применении при лечении COVID-19. На момент публикации материала дозвониться до министерства здравоохранения Свердловской области и Минздрава РФ URA.RU не удалось, в ведомства направлен запрос. Также агентство обратилось за комментарием на завод «Медсинтез», где выпускают препарат.

В начале ноября URA.RU сообщало, что триазавирин пропал из аптек. Это было связано с задержками в работе системы маркировки лекарств «Честный знак», объяснил председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров.