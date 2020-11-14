Россиянам пообещали мощную магнитную бурю

Магнитная буря продлится четыре дня Фото: Александр Елизаров © URA.RU

С 19 по 22 ноября в России ожидается магнитная буря. Своего пика она достигнет 20 и 22 ноября. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

По шкале силы магнитных бурь она ожидается на уровне G1 — магнитная буря первого уровня (слабая), говорится в графике, подготовленном исследователями. Всего на официальном сайте института астрономии представлено пять уровней. Тем не менее, магнитосфера при буре будет в два раза сильнее, чем в обычное время.

Изменение магнитного поля земли влияет на здоровье человека. Магнитные бури опасны для страдающих гипертонией и болезнями сердца. Часто при этом природном явлении у людей появляются головные боли, мигрени, бессонница и перепады давления.