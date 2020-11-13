13 ноября 2020
12 ноября 2020

В ХМАО хотят сорвать выборы президента Молдавии

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургут на голосование съедутся молдаване из нескольких регионов УрФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО возможны провокации во время проведения второго тура выборов президента Молдавии. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с организацией голосования.

«В Югре организован один избирательный участок для молдаван, он находится в Сургуте. Для голосования приедут люди не только со всего округа, но даже с Ямала и Тюмени. Конкуренция между действующим президентом Молдавии Игорем Додоном и его оппонентом Майей Санду развернулась нешуточная. Говорят, что в Сургут приехал политтехнолог вместе со своей командой для того, чтобы сделать вбросы и устроить другие провокации на избирательном участке» — рассказал инсайдер.

Председатель молдавской диаспоры в Югре Лидия Селезень в разговоре с журналистом агентства заявила, что не исключает возникновения внештатных ситуаций во время работы избирательного участка. «Будем следить и стараться контролировать обстановку. Само голосование будет длиться с 7 утра до 9 вечера. Бюллетеней для волеизъявления подготовили достаточно», — прокомментировала Селезень.

Ранее URA.RU сообщало о результатах первого тура на выборах президента Молдавии. Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия Майя Санду на три процента оказалась впереди действующего главы государства Игоря Додона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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