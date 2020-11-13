Предприниматель получил деньги за работы, которые он не производил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Верх-Исетский суд взял под стражу екатеринбургского предпринимателя Михаила Петровичева, давшего показания по делу, в рамках которого ФСБ допросила накануне главу Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова и директора Кировского дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) Сергея Худякова. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. Бизнесмен арестован, так как нарушил условия сотрудничества с ФСБ.

«Была договоренность, что он даст показания, за это его не будут арестовывать, — рассказал собеседник. — Однако у Петровичева сменился адвокат (был Дмитрий Бушухин — стал Сергей Мисюк). Новый защитник порекомендовал бизнесмену отказаться от всех своих слов — в результате Петровичева арестовали в суде».

URA.RU стали известны детали показаний, которые предприниматель дал на руководство Кировского ДЭУ. Он рассказал на допросе, что один из руководителей ДЭУ Александр Юхно в сентябре 2019 пригласил его на встречу с директором ДЭУ Сергеем Худяковым, который предложил ему заявиться на тендер по благоустройству. Выполнять сами работы не требовалось (они должны были быть сделаны силами муниципального предприятия) — нужно было лишь обналичить и отдать 86% суммы контракта.

Петровичев согласился, выиграл тендер и заключил договор на благоустройство участка по ул. 40-летия ВЛКСМ, 38/3. Все вопросы по документам решал с сотрудником администрации Кировского района Ильей Лободой. После подписания актов выполненных работ на счет Петровичева поступило 2 млн 800 тысяч рублей, из которых 390 тысяч он оставил себе, а, а 2 млн 400 тысяч передал мужчине азиатской внешности, подъехавшему «за денюшкой».

Ранее URA.RU со ссылкой на инсайдера сообщила о том, что ФСБ не стала требовать ареста главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова.