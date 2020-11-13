Источник: задержанный УФСБ глава района Екатеринбурга освобожден

Александра Лошакова задержали по итогам допроса в УФСБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков выпущен на свободу без подписки о невыезде, сообщил источник URA.RU в мэрии Екатеринбурга. Собеседник агентства предположил, что это связано с тем, что у следствия могли возникнуть сомнения относительно причастности Лошакова к финансовым махинациям.

«Суда по мере пресечения для Лошакова не будет. Его отпустили домой без подписки о невыезде. Возможно, у следствия появились обоснованные сомнения», — поделился источник. Оперативно получить подтверждение его слов на момент публикации не удалось: в УФСБ не комментируют ситуацию, а телефон самого Лошакова по-прежнему выключен. Косвенно на освобождение Лошакова указывают картотеки судов. Ни одна из инстанций не сообщает, что завтра, 14 ноября, будет рассматриваться дело о мере пресечения для Лошакова.

Накануне Лошаков был доставлен в УФСБ после обысков в районной администрации. По окончании допроса его оставили в управлении. Инсайдеры сообщали, что Лошаков стал фигурантом уголовного дела об отмывании средств при выполнении дорожных ремонтов. Вместе с ним на допрос 12 ноября доставили начальника районного дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) Сергея Худякова, который вечером того же дня был на свободе.

Ранее источники URA.RU прогнозировали, что Лошаков может быть отпущен. По неподтвержденной информации, чиновник якобы был готов пойти на сделку со следствием.