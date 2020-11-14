В РПЦ предупредили об опасности Третьей мировой войны

Опасность Третьей мировой войны существует, и пандемия коронавируса тут ни при чем. Об этом заявил руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Так он прокомментировал слова главы Штаба обороны Великобритании Ника Картера, который заявил, что пандемия и сопутствующий ей экономический кризис могут привести к мировой войне. «Мне кажется, что пандемия коронавируса не внесла какие-то существенные изменения во внешнеполитическую ситуацию», — заявил митрополит в интервью телеканалу «Россия 24». Он считает, что современный мир сам по себе похож на «пороховую бочку». «Достаточно одного фитиля для того, чтобы эта пороховая бочка взорвалась», — сказал он.
Ранее бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса имеет признаки гибридной войны. Также Онищенко не исключил, что COVID мог быть искусственно доработан, пишет
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