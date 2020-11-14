Власти начали проверку россиян на умение сортировать мусор

Россиян начали проверять на знания о природе и заботе об окружающей среде. Ряд федеральных министерств совместно с комитетом Совфеда запустили тестирование — «
«Экологический диктант — проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний, повышение уровня экологической грамотности», — говорится на сайте проекта. Среди партнеров — компании «Северсталь», «Сибур», «Газпром», «Сургутнефтегаз», а также «Норникель», ставший в мае 2020 года виновником разлива нефтепродуктов в Норильске. Их сотрудники, как и другие люди, могут пройти онлайн-тестирование.
В тесте экзаменуемому предстоит ответить на вопросы о природе и экологии. Среди заданий — вопросы о правильной утилизации пластика, материалах упаковок и озоновом слое Земли. Также участникам предлагается ответить, как правильно утилизировать медицинские маски в условиях коронавируса.
Журналисты URA.RU попробовали зарегистрироваться на сайте и пройти «Экодиктант». У одного корреспондента получилось пройти регистрацию и тестирование, однако сайт постоянно сообщал об ошибках и начинал перезагрузку. После окончания теста результаты должны были прийти на почту, однако этого не произошло. Другому сотруднику редакции не удалось зарегистрироваться из-за проблем в работе сайта.
Ранее сообщалось, что в России появились единые требования к переработке мусора, напоминает
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