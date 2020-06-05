«Норникель» ликвидирует последствия ЧП в Норильске за свой счет

Владимир Потанин заявил, что придется потратить 10 млрд рублей Фото: официальный сайт Президента РФ

«Норникель» возьмет на себя расходы по устранению последствий аварии в Норильске. Об этом заявил глава компании Владимир Потанин на видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы профинансируем [работы по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске] полностью за счет компании, ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет. Мы вернем экологическую систему в нормальное состояние», — передает слова Потанина телеканал 360. Согласно подсчетам главы «Норникеля», расходы на восстановительные работы составят более 10 млрд рублей.

В Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля») из-за разгерметизации резервуара разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Горючее попало в реки Далдыкан и Амбарная. Из-за аварии власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба.

О том, что, причиненный от аварии ущерб из личных средств должны оплатить акционеры «Норникеля», ранее завил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Президент РФ поддержал данное решение. Путин также выразил надежду на то, что ликвидация последствий ЧП будет проведена эффективно, поскольку от этого зависит здоровье людей и состояние экологии в регионе, сообщает агентство Nation News.

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