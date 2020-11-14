Артем Дзюба мог спастись от секс-скандала если бы не хранил интимные видео на устройствах, подключенных к интернету Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У футболиста и капитана сборной России Артема Дзюбы был шанс избежать скандала. Есть несколько доступных способов по-настоящему защитить свои интимные фото и видео на телефоне, рассказал URA.RU эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

«Что касается защиты фотографий, идеальный вариант — вообще не хранить их на устройствах, подключенных к интернету. Но если это все-таки делается, то лучше не хранить их в облаке (облачном хранилище данных — прим. ред.), либо хранить в облаке, не связанном с собой. Дзюбу взломали целенаправленно, потому что он Дзюба. На аккаунтах, не связанных с Дзюбой, никто бы его не сломал, потому что об этом бы не узнали», — объяснил Ющук.

Эксперт подчеркнул, что, выкладывая конфиденциальную информацию в интернет, стоит всегда быть готовым, что она окажется доступной всем. Это происходит из-за сбоев в работе облачных серверов и того, что облако очень легко сломать, по сравнению с тем же телефоном. Самый надежный вариант защиты в облаке — отвязать его от себя. «Лучше хранить информацию в облаке, не связанном с вами, завести отдельный аккаунт с отдельной почтой и никому о нем не рассказывать», — советует Ющук.

8 ноября Дзюбу отказались вызывать в национальную команду из-за ситуации с попаданием в сеть его интимного видео. Главный тренер сборной подчеркнул, что все футболисты должны соответствовать статусу игрока национальной сборной, пишет RNS .