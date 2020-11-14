Вспышка коронавируса накрыла ИК-2 Свердловской области, уверяет инсайдер Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В исправительной колонии №2 в поселке Азанка Свердловской области вспышка коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник в учреждении. Однако в ГУФСИН по Свердловской области эту информацию опровергли.

«Уже вывезли 10 человек с подтвержденным ковидом, на отрядах у всех симптомы — нету запаха, вкуса. Всем плохо, таблеток нету, кроме парацетамола. Мы тут просто умираем, как никому не нужные», — заявил URA.RU инсайдер. По словам собеседника агентства, сотрудники колонии скрывают факт вспышки инфекции, а одним из зараженных является экс-депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев.

В ГУФСИН по Свердловской области опровергли эту информацию. Начальник пресс-службы ведомства Александр Левченко подчеркнул, что колония обеспечена всем необходимым, а коронавирус есть не только в учреждении, но и во всем мире. «Мы занимаемся лечением COVID с весны — ситуация нормальная. Большинство осужденных переносят инфекцию в легкой форме. На территории ИК-2 есть огромная больница, в ней — центр по борьбе с коронавирусом. Лекарства есть в полном объеме, медики работают и заботятся о здоровье осужденных», — заявил Левченко. Глава пресс-службы не подтвердил и не опровергнул информацию о коронавирусе у экс-депутата Кинева, отметив, что не разглашает медицинскую информацию.

Ранее сообщалось, что в ИК-10 Екатеринбурга две недели работал сотрудник с коронавирусом. Источники сообщили, что его заставляли ходить на работу, однако в пресс-службе ГУФСИН по региону информацию опровергли. О возможных вспышках коронавируса в пенитенциарной системе России ранее предупредил адвокат и писатель Иван Миронов. В беседе с URA.RU он пояснил, что в условиях колоний людей трудно изолировать друг от друга