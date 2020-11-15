В России изобрели новый тип вакцины от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Научная разработка сотрудников Уральского медицинского университета. Екатеринбург, химия, ступка, пестик, изготовление лекарств
Замороженный порошок можно поставлять даже в отдаленные регионы России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские ученые разработали новый тип вакцины от COVID-19 — лиофилизированную форму вакцины «Спутник V» в виде порошка. Ее главный плюс в том, что она не требует особого температурного режима при транспортировке в другие регионы. Такая информация размещена в докладе международного научного журнала The Lancet.

«Вакцина может храниться в лиофилизированной форме (сухой, слегка замороженный порошок), что может быть преимуществом при ее распределении и доставке в труднодоступные места. Это может помочь преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются другие вакцины, требующие холодного хранения и перевозки», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад.

В материале также сообщается, что эффективность обычной вакцины сопоставима с вакциной в форме замороженного порошка, которая хранится при температуре от 2 до 8 градусов. При этом вакцина «Спутник V» в виде раствора хранится только при температуре -18 градусов. При комнатной температуре все ее полезные свойства исчезают.

В России за последние сутки умерло 352 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет издание RT. Многие ученые отмечали, что у тех, кто перенес инфекцию без особых осложнений, впоследствии могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой и давлением. Об этом напоминает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...