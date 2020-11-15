В России изобрели новый тип вакцины от коронавируса

Замороженный порошок можно поставлять даже в отдаленные регионы России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские ученые разработали новый тип вакцины от COVID-19 — лиофилизированную форму вакцины «Спутник V» в виде порошка. Ее главный плюс в том, что она не требует особого температурного режима при транспортировке в другие регионы. Такая информация размещена в докладе международного научного журнала The Lancet.

«Вакцина может храниться в лиофилизированной форме (сухой, слегка замороженный порошок), что может быть преимуществом при ее распределении и доставке в труднодоступные места. Это может помочь преодолеть проблемы, с которыми сталкиваются другие вакцины, требующие холодного хранения и перевозки», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на доклад.

В материале также сообщается, что эффективность обычной вакцины сопоставима с вакциной в форме замороженного порошка, которая хранится при температуре от 2 до 8 градусов. При этом вакцина «Спутник V» в виде раствора хранится только при температуре -18 градусов. При комнатной температуре все ее полезные свойства исчезают.

В России за последние сутки умерло 352 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет издание RT. Многие ученые отмечали, что у тех, кто перенес инфекцию без особых осложнений, впоследствии могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой и давлением. Об этом напоминает агентство Nation News.