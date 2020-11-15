Российских пилотов проверят из-за фаллоса в поддержку Дзюбы

Интимное видео с Артемом Дзюбой попало в сеть 8 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ инициировало проведение проверки в отношении пилотов авиакомпании «Победа». Поводом послужил оригинальный способ поддержки футболиста сборной России Артема Дзюбы.

«Росавиация начала проверку инцидента с самолетом авиакомпании „Победа“», — сообщает «РБК» со ссылкой на собственные источники в ведомстве. Поводом для проверки послужили действия пилотов, во время рейса нарисовавших в небе над Нефтекамском фаллический символ. URA.RU направило официальный запрос в Росавиацию с просьбой прокомментировать информацию по проверке.

Сам инцидент произошел 11 ноября. Пилоты рейса авиакомпании «Победа», следовавшего из Москвы в Екатеринбург, пролетая над Нефтекамском совершили несколько виражей. Их траектория была похожа на фаллический символ. В самой авиакомпании предположили, что таким образом пилоты поддержали футболиста сборной России Артема Дзюбы, ставшего объектом травли из-за слитой в интернет интимной видеозаписи.

Видеозапись с 32-летним футболистом появилась в социальных сетях 8 ноября. После этого спортсмен подвергся травле в соцсетях, а также лишился капитанской повязки в сборной. Однако в дальнейшем многие россияне выступили в поддержку Дзюбы. По информации argumenti.ru, во многих городах страны прошли акции протеста, на которых люди требовали прекратить травлю футболиста и вернуть его в расположение сборной.