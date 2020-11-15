Курение вейпов признали опасным в условиях коронавируса

Фанаты вейпинга в 5-7 раз чаще заболевают коронавирусом, сообщают ученые Фото: Марина Молдавская © URA.RU

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У тех, кто использует вейп, шансов заразиться коронавирусом в 5-7 раз больше, чем у некурящих людей. Кроме того, любители ароматизированного пара переносят болезнь тяжелее. Об этом сообщают ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета, исследование которых опубликовано в журнале Journal of Adolescent Health.

«В опросе приняли участие более 4,3 тысяч человек в возрасте от 13 до 24 лет. Около 50% респондентов заявили, что курят. В итоге специалисты пришли к выводу, что фанаты вейпинга в 5-7 раз чаще заболевают COVID-19 по сравнению с теми, кто не курит электронные сигареты», — цитирует результаты исследования газета «Известия».

По мнению ученых, у этого есть несколько причин: пользование вейпом плохо сказывается на легких и изменяет иммунную систему. Кроме того, аэрозольные частицы электронных сигарет могут нести в себе частицы коронавируса, которые в большом количестве присутствуют в уличном воздухе.

Однако не только курильщики подвержены большему риску заражения COVID-19. У людей, страдающих сахарным диабетом и лишним весом, повышается риск тяжелого течения коронавирусной инфекции и даже летального исхода, делятся информацией argumenti.ru. Сегодня в России выявили 22 572 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. По официальным данным, умерло 352 человека.