14 ноября 2020

Коронавирус настиг более 22 тысяч россиян за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , скорая помощь, защитная одежда, машина скорой помощи, медицина, covid-19, covid19, коронавирус, врач в защитном костюме
Российские медики продолжают бороться с COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 22 572 новых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 22 572 новых случая коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки выписали 14 456 выздоровевших россиян. Скончались, по официальным данным, 352 человек.

Больше всего новых зараженных в Москве — 6 271. Следом идет Санкт-Петербург с 1944 больными и Московская область, где зарегистрировали 812 новых пациентов.

В регионах УрФО ситуация следующая: в Свердловской области — 333 новых больных, в ЯНАО зафиксировано 194 зараженных. В ХМАО — 200, в Тюменской области — 162, в Пермском крае — 231. В Курганской области сообщили о 96 заболевших, в Челябинской — о 209.

За предыдущие сутки в России зарегистрировали 22 702 пациента с коронавирусом. Это стало рекордом за все время пандемии. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России очень напряженная, пишет RT. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия проходит серьезные испытания в связи с пандемией, сообщает «Национальная служба новостей». При этом глава государства подчеркнул, что именно Россия становится основным игроком на рынке антиковидной вакцины, передает «Пятый канал».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...