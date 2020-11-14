Коронавирус настиг более 22 тысяч россиян за сутки

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 22 572 новых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 22 572 новых случая коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки выписали 14 456 выздоровевших россиян. Скончались, по официальным данным, 352 человек.
Больше всего новых зараженных в Москве — 6 271. Следом идет Санкт-Петербург с 1944 больными и Московская область, где зарегистрировали 812 новых пациентов.
В регионах УрФО ситуация следующая: в Свердловской области — 333 новых больных, в ЯНАО зафиксировано 194 зараженных. В ХМАО — 200, в Тюменской области — 162, в Пермском крае — 231. В Курганской области сообщили о 96 заболевших, в Челябинской — о 209.
За предыдущие сутки в России зарегистрировали 22 702 пациента с коронавирусом. Это стало рекордом за все время пандемии. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России очень напряженная, пишет RT. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия проходит серьезные испытания в связи с пандемией, сообщает «Национальная служба новостей». При этом глава государства подчеркнул, что именно Россия становится основным игроком на рынке антиковидной вакцины, передает «Пятый канал».
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