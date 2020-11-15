Учителя РФ рассказали о страхе перед вакциной от коронавируса

Школьные преподаватели боятся вакцинации непроверенным до конца препаратом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Преподаватели учебных заведений отказываются от вакцинации от коронавируса, так как не была доказана эффективность препарата. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала учитель английского языка одной из свердловских школ.

«В октябре месяце нам уже предлагали сделать бесплатную вакцинацию от коронавируса. Из всего педагогического состава согласилась только одна коллега у нас. Но если докажут эффективность этой вакцины, то мы будем ставить, а то практика показывает, что начали заболевать повторно», — рассказала собеседник URA.RU.

Смущает преподавателей и то, что вакцина является отечественной разработкой. По их словам, к импортным аналогам отношение в их среде более лояльное.

Помимо вакцинации, в качестве спорных мер по борьбе с коронавирусом называется и обязательное ношение масок во время занятий. Так, учитель младших классов одной из коррекционных школ Свердловской области в разговоре с агентством пожаловалась на то, что маска мешает эффективному обучению детей. «Я не представляю, как работать в масках. Когда в начальной школе идет артикуляционное обучение звуков, используется лицевая мимика, а ты в маске. Дистант введен для учеников только с пятого класса, а про остальных забыли», — добавляет она.

Не пользуется отечественная вакцина от коронавируса популярностью и среди сотрудников дошкольных учреждений. Воспитатель одного из свердловских детских садов рассказала URA.RU, что в настоящее время на добровольную вакцинацию у них согласилось всего несколько человек. В качестве причин отказа также называются недоказанная эффективность препарата и возможные побочные последствия.