Митя из шоу Урганта рассказал, какой диагноз ему поставили

Врачам предстоит выяснить причины болезни Дмитрия Хрусталева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи поставили диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления» ведущему шоу «Вечерний Ургант» Дмитрию Хрусталеву. Об этом рассказал сам шоумен.

«Предварительный диагноз — „лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления“. Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента», — цитирует его издание «Подъем».

Актер поделился и другими подробностями произошедшего. По его словам, по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, в такси ему стало плохо и он потерял сознание. Через несколько часов актер очнулся в больнице.

Ранее сообщалось, что телеведущий попал в реанимацию с тяжелой формой коронавируса, который у него диагностировали еще во время поездки в Санкт-Петербург. 14 ноября ведущий находился в коме.