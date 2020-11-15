Рособрнадзор определился с контрольными на дистанционном обучении

Школьникам выпускных классов предстоит написать итоговое сочинение 2 декабря. Однако, как заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, если большинство школ будет находится на карантине или дистанционном обучении, то дата написания контрольной работы будет перенесена.
«Не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина — нет. Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены», — рассказал «Российской газете» Анзор Музаев.
Руководитель Рособрнадзора также исключил, что проведение итоговых контрольных работ возможно в условиях дистанционного обучения. По его словам, присутствует риск, что в домашних условиях это испытание может превратиться в сочинение для родителей, а не для выпускников. «В последней четверти прошлого года было очень много смешных сюжетов, когда за кадром или чуть ли не из-под стола во время контрольных работ родители пытались детям помогать. Зачем это делать? Непонятно. Некоторые мамы и папы не понимают, что это в их же интересах — понять, на каком уровне владеет русским языком их ребенок», — напомнил чиновник.
Ранее в большинстве регионах страны в связи с ростом заражения коронавирусной инфекции среди россиян, было принято решение продлить дистанционное обучение школьников, напоминает телеканал 360. Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что выступает абсолютно против того, чтобы всех школьников перевести на дистанционное обучение. Он отметил, что это разрушает образовательный процесс, а также препятствует качественной передаче знания от учителя ученику, писало RT.
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