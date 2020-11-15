Вексельберг вслед за активом на Урале продает золотую жилу

Виктор Вексельберг готов на сделку по «Золоту Камчатки». чтобы вывести предприятия из-под санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Ренова» Виктора Вексельберга намерена продать контроль в камчатском золотодобывающем бизнесе. Запрос на сделку по «Золоту Камчатки» уже направлен в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), если оттуда поступит разрешение и компания выйдет из-под контроля Вексельберга, то может рассчитывать на вывод актива из-под санкций.

Актив «Золото Камчатки» аналитики оценивают в 700 млн долларов, пишет «Коммерсант». Инвесторам актив интересен, однако их отпугивает наличие санкций. «Передача „Золота Камчатки“ не аффилированной с господином Вексельбергом структуре является одним из путей вывода компании из-под санкций», — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

«Золото Камчатки» владеет 11 лицензиями на разработку месторождений с общей ресурсной базой около 400 тонн золота. По итогам прошлого года в компании добыли 3,85 тонны золота. При продаже всего металла выручка могла составить 172,4 млн долларов, посчитали в Союзе золотопромышленников РФ.

Виктор Вексельберг и принадлежащая ему «Ренова» в апреле 2018 года попали под санкции США. К компании «Золото Камчатки» уже тогда присматривались GV Gold (сделка могла пройти за 500 млн долларов), а также казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. «Сложный вопрос, как структурировать сделку в условиях американских санкций против ее владельца», — задавался тогда вопросом бизнесмен.

В обход санкций топ-менеджеры «Реновы» ранее создали компанию «Комплекспром», руководит которой бывший помощник Вексельберга Ринат Халиков. Благодаря этой компании «Ренова» без существенных потерь в 2019 году передала контроль над тепличным бизнесом, в октябре 2018 года «Ренова» снизила свой пакет в ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов». По такой же схеме может пройти и «Золото Камчатки», полагают эксперты. Они напоминают, что согласно позиции OFAC, санкции могут быть сняты, если доля лица, находящегося под ними снижается до уровня ниже 50%.

По итогам 2019 года Вексельберг занимает девятое место в рейтинге российских миллиардеров. Как пишет телеканал 360, его состояние составило 13,8 миллиарда долларов.